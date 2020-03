Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, zmienia image. Nowa fryzura jest świetna

Córka Kasi Kowalskiej, Ola, jest studentką London College of Fashion w Londynie. Ola kocha modę, ma bardzo wyrazisty i nietuzinkowy styl. Lubi eksperymenty i bardzo często inspiruje się… swoją mamą, do której jest bardzo podobna. Jej modowe wybory można porównać do tych dokonywanych przez Rihannę czy Nicky Minaj. Na koncie Oli nie ma nudnych, poprawnych stylizacji. Jest mnóstwo kolorów, wielka biżuteria, maleńkie torebki i zestawienia jak z rozkładówek "Dazed&Confused" czy "Love".