Olej babassu - mało znany kosmetyk wart twojej uwagi

W ofercie Bingospa znaleźliśmy kilka kosmetyków, w tym do twarzy, ciała i włosów, które w składzie mają olej z babassu. Jednym z nich jest masło do ciała o zapachu brzoskwini. Dodane do składu masło kakaowe jest bogate w witaminy i przeciwutleniacze przez co sprawia, że kosmetyk intensywnie odżywia i nawilża skórę. Z kolei olej babassu działa jak emolient. Przeciwdziała utracie wilgoci w skórze i wzmacnia jej płaszcz lipidowy. Olej babassu ma także właściwości ujędrniające, pomoże więc w walce z cellulitem i rozstępami.