Olszański tłumaczy się z łapania koleżanek za biust. "Wyrwane z kontekstu"

Olszański – "Mammograf"

– W dzisiejszych czasach [Olszański – red.] miałby przerąbane – powiedziała pierwsza, podkreślając, że nie żywi do 66-latka urazy. – Łapał kobiety za biust, ale to wtedy nie wzbudzało wielkiego sprzeciwu. Ja zareagowałam mocno – wspomina.

Jethon z kolei wyjaśnia, co Olszański dokładnie robił. – Wykonywał w powietrzu taki ruch, jakby chciał złapać za pierś i mówił: "Dziewczyny, zbliżają się badania okresowe" – relacjonowała. Szefowa Radia Nowy Świat już w 2016 r. opowiadała o zwyczajach dawnego kolegi na łamach tygodnika "Przegląd". – Michał Olszański ostentacyjnie lgnie do kobiet i od lat ma zwyczaj dotykania, przytulania się i całowania koleżanek – twierdziła. – W końcu otrzymał ksywę "Mammograf". To – według niego oczywiście – upoważniało do jeszcze większej zuchwałości – dodała.