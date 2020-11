Podpalono mieszkanie na trasie Marszu Niepodległości. Hanna Lis widziała to z bliska

Podpalenie mieszkania w czasie Marszu Niepodległości - relacja Hanny Lis

Słyszymy od niej, że nikt nie wiedział, jak bardzo poważny jest to pożar. – Zważywszy na duszący, gęsty dym i na to, że przyjechały 4 zastępy straży pożarnej, nie wyglądało to dobrze – zaznacza Lis. – Strażacy przyjechali błyskawicznie, 3 czy 4 minuty po wybuchu pożaru. Na szczęście – z tego, co wiem – właściciela mieszkania nie było w domu – mówi nam.

Rozmówczyni WP Kobieta nie kryje swoich emocji. – Na początku nie przyszło mi do głowy, aby ktoś mógł zrobić to celowo. Do momentu, w którym Twitter obiegł filmik, z którego jasno wynika, że bandyci celowali w mieszkanie, na którego balkonie wisi baner Strajku Kobiet. Zostało to zresztą nagrane. Jeden z nich mówi: "Niech ta k… spłonie". A drugi przytomnie zauważa, ze "to nie to mieszkanie" – cytuje Lis. – A co gdyby w tym mieszkaniu akurat pod oknem spało małe dziecko? – pyta.