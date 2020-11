Mocna grafika Matyldy Damięckiej. Zakrwawiony krzyż i nawiązanie do pedofilii

Matylda Damięcka – kard. Dziwisz

"Kościół to nie tylko budynek i organizacja. To jest wspólnota ludzi wierzących. Kościół to my. Potrzebni są mądrzy i świadomi katolicy, którzy wiedzą, w co wierzą. Musimy dostrzegać tę część Kościoła, która przestała być ewangeliczna i ta część musi runąć. Odejście od Kościoła niczego nie zmieni" – zwróciła się do niej jedna z internautek.