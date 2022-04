OMO – ratunek dla suchych i zniszczonych włosów

Jednak OMO dedykowane jest przede wszystkim posiadaczkom włosów zniszczonych, suchych na końcach oraz wysokoporowatych. Co oznacza, że włosy są wysokoporowate? W dużym skrócie, że są zniszczone. Ich łuski są rozchylone, przez co włosy się puszą, plączą, są przesuszone, łamliwe, matowe. Za pomocą prostego testu możesz przekonać się, czy twoje włosy należą do tego grona. Do szklanki z wodą wrzuć włos i zobacz, co się z nim stanie. Jeśli po upływie pięciu min nadal będzie utrzymywał się na powierzchni, będzie to oznaczać, że jest zdrowy, inaczej mówiąc niskoporowaty. Jeśli zatonie, będzie to sygnał świadczący o wysokoporowatości.