Pani Tatiana ma pod opieką 170 kotów. Codziennie, z narażeniem, jeździ po Charkowie i je karmi

Położony w północno-wschodniej części Ukrainy Charków, przed wybuchem wojny zamieszkiwany przez ok. 1,5 mln osób, to jedno z miast, które z powodu rosyjskiej agresji ucierpiało najbardziej. Zrujnowane są w nim liczne budynki mieszkalne, ośrodki administracji państwowej, sklepy, szkoły, zabytki itd. – Pani Tatiana codziennie, z narażeniem życia, jeździ po Charkowie, dostaje się do kotów i karmi je. Odbiera też prośby od właścicieli mieszkań, żeby pojechała na miejsce i ratowała zwierzęta. Wielu Ukraińców, zostawiwszy klucze do swoich domów sąsiadom, uciekło w panice przed wojną, nie zabierając ze sobą zwierząt, więc pani Tatiana codziennie te zwierzaki uwalnia, karmi, te, co może, zabiera do siebie, a te, które wymagają pomocy, próbuje ratować – mówi Katarzyna Erbetowska.