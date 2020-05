Pełnia Kwiatowego Księżyca. Superksiężyc – 7 maja 2020

Supeksiężyc to nazwa pełni księżyca, gdy ten znajduje się najbliżej Ziemi. Właśnie wtedy wydaje się on nam większy i jaśniejszy nawet o 30 proc. względem normalnej pełni. Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj superpełnia zdarza się raz do roku. W tym jednak mamy wyjątkowe szczęście – Kwiatowa Pełnia jest już trzecią, ale i ostatnią w 2020.