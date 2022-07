Piękna skóra z Kolagenem. Porady od Zielares

Nieprawidłowa suplementacja może jednak doprowadzić do wystąpienia nadmiaru kolagenu, choć zdarza się to bardzo rzadko. W efekcie może dojść do zmian w obrębie tkanki łącznej i chrzęstnej. Rany osób, które mają nadmiar kolagenu w organizmie, nie goją się w sposób prawidłowy. Charakterystyczne są tu tzw. bliznowce, czyli specyficzne rozrosty tkanki, które początkowo obejmują jedynie miejsce zranienia, ale z czasem rozchodzą się również na zdrową tkankę skóry. To zjawisko występuje najczęściej u osób poniżej trzydziestego roku życia. Wówczas zachodzi największa synteza kolagenu i najszybciej może dojść do jego nadmiaru. Jednym ze związków wspierających syntezę jest glukozamina opisana szeroko na portalu zielares.pl https://zielares.pl/blog/glukozamina-czym-jest-dzialanie-zastosowanie-efekty/ .