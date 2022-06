Piłka nożna jest kobietą. Zbliża się wielki finał jedynego takiego turnieju w Europie

Paris Saint Germanin, Olympique Lyon, FC Chelsea, FC Barcelona – co łączy te wielkie europejskie kluby? Osiągają nie tylko sukcesy w męskim futbolu, ale należą też do najlepszych w Europie w rywalizacji kobiet. Zespół z Lyonu już ośmiokrotnie triumfował w Lidze Mistrzyń. W tegorocznym finale Francuzki pokonały 3:1 Barcelonę. Mecz na wypełnionym po brzegi stadionie w Turynie śledziło ponad 40 tys. kibiców. Oglądając to spotkanie, można było przekonać się, jak wielki rozwój w ostatnim czasie przeszła żeńska piłka nożna. Zarówno pod względem umiejętności samych zawodniczek, jak i towarzyszącej meczowi otoczki i atmosfery na trybunach.