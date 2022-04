Pisali mu, że wcale nie remontuje domu w 5 dni. Miał dla nich jedną odpowiedź

To wszystko zależy od prac, które mamy do wykonania. Jeśli jest duży dom, to zazwyczaj ekipa liczy około 20-25 osób. Natomiast jeśli mowa o mniejszym domu, w którym jest już np. łazienka, to wtedy biorę do pracy około 15-17 osób. Pracujemy od wczesnego świtu do późnego popołudnia, czasem na zmiany, jeśli trzeba podgonić z robotą w nocy. Przy każdym budynku jest jakiś etap, który musi być wykonany. Jeśli danego dnia chłopaki szybciej zrealizują zadania, wypuszczam ich wcześniej, żeby odpoczęli.