Po raz kolejny dosłownie zabłysła. Anne Hathaway w zjawiskowej sukni z odkrytymi plecami

Rok 2022 to czas Anne Hathaway. Aktorka zagrała główną rolę w filmie "Armageddon Time", który był nominowany do najważniejszej nagrody na festiwalu w "Cannes". Oprócz tego cieliła się w główną bohaterkę w miniserialu "We Crashed: Upadek start-upu", który można oglądać na platformie Apple TV. Ostatnio Anne Hathaway odebrała także nagrodę podczas 27. edycji gali Elle Women in Hollywood 2022 zorganizowanej przez amerykańskie wydanie magazynu modowego "Elle".