Po tym poznasz, czy czereśnie są robaczywe. Takich owoców nie kupuj

W maju na bazarkach pojawiają się pierwsze owoce i warzywa, jednak początkowe ceny potrafią przerazić. Na szczęście wkrótce kwota, którą należy zapłacić za kilogram soczystych czereśni, znacznie się obniży. To właśnie na ten moment czeka wielu z nas.

Prozdrowotne właściwości czereśni

Czereśnie to nie tylko pyszne, ale i bardzo zdrowe owoce, które warto włączyć do swojej diety w sezonie letnim. Okazuje się, że jedna garść tych owoców to dzienna dawka witaminy C. Dodatkowo spożywanie czereśni wspomaga pracę układu krążenia. Oprócz tego są źródłem potasu, magnezu i błonnika.

Czereśnie wspomagają trawienie, zapobiegają zaparciom, regulują ciśnienie krwi i pracę serca oraz wspomagają pracę mięśni. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują gwałtownych soków poziomu cukru we krwi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak uniknąć kupienia robaczywych czereśni?

Podczas wyboru czereśni zdarza się, że natrafimy na te, które w środku mają robaki. Na szczęście jeszcze przed ich kupnem można rozpoznać czy są one robaczywe. Jeśli nie chcesz przynieść do domu czereśni z larwami nasionnicy trześniówki, unikaj owoców, które mają widoczne dziurki na skórce.

Dokładnie przypatrz się czy czereśnie nie wyglądają na uszkodzone, nie mają przebarwień, białych lub czarnych plamek. To może świadczyć o obecności szkodników.

Jak poprawnie myć owoce?

Pamiętaj też, że po przyniesieniu owoców do domu należy je dokładnie umyć. Dzięki temu pozbędziesz się bakterii i wirusów, które mogą doprowadzić do zatrucia pokarmowego i innych chorób. Nieumyte owoce mogą posiadać pasożyty, które prowadzą do poważnych infekcji. Oprócz tego na owocach mogą zostać pozostałości pestycydów, kurz, brud oraz inne zanieczyszczenia.

Zanim umyjesz owoce, dokładnie wyszoruj ręce ciepłą wodą z mydłem. Następnie przepłucz owoce pod zimną bieżącą wodą. Teraz sięgnij po naczynie z wodą z octem lub sodą, a najlepiej wodą z octem i sodą. Do litra wody dodaj pół szklanki octu. Możesz również wzmocnić roztwór 2-3 łyżkami kwasku cytrynowego. Przepłucz warzywa lub owoce przez 2-3 minuty. W tym czasie przygotuj drugą miksturę z litra wody i jedną czubatą łyżką sody. W tej mieszance płucz owoce przez kolejne 3 minuty. Na koniec przepłucz wszystkie owoce pod bieżącą wodą.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.