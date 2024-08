Ok, rozumiem

Podatek od kota. Wiele osób nie wie, że musi go zapłacić

Na właścicielach zwierząt ciąży wiele obowiązków. Trzeba im zapewnić nie tylko dobre warunki do życia oraz jedzenie, ale czasami także opłacić podatek. Choć najczęściej mówi się o tym w przypadku psów, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może on obowiązywać także posiadaczy kotów.

Wiele osób decyduje się na posiadanie w domu kotów. W końcu, w przeciwieństwie do psów, nie trzeba z nimi wychodzić. Okazuje się, że czasami nowi właściciele mruczków muszą odprowadzić od nich podatek. Za niedopełnienie tego obowiązku trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Podatek od kota tylko w konkretnym przypadku

Jedzenie, kuweta, weterynarz, zabawki – lista wydatków w przypadku posiadania zwierząt jest bardzo długa. Czasami dochodzą do niej także opłaty związane z ich posiadaniem. Tak też jest w przypadku psów, za które w teorii powinno się opłacić podatek. Samorządy jednak mogą same decydować, czy i w jakich konkretnie przypadkach mieszkańcy powinni go zapłacić. Wiele lokalnych władz rezygnuje z tej opcji.

Nie wszyscy wiedzą, że w szczególnych przypadkach należy również uiścić tego typu opłatę, jeśli decydujemy się na posiadanie kota. Dotyczy to przede wszystkim osób, które decydują się na jego zakup.

Jeśli kwota, którą za niego zapłaciliśmy, przekroczy 1000 zł, wówczas obowiązuje nas podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości dwóch procent od wydanej kwoty. Co więcej, opłata ta dotyczy także innych zwierząt, w których posiadanie wchodzimy.

Warto wiedzieć, że nie musimy płacić PCC jeśli osoba, od której kupujemy zwierzaka podatnikiem VAT lub jest zwolniony z jego płacenia, przygarnia zwierzaka ze schroniska lub kupuje go za mniej niż 1000 zł.

Kara za niezapłacenie podatku PCC

Choć wydawać by się mogło, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rzeczy materialnych, okazuje się, że zgodnie z przepisami zwierzęta również są za takowe uważane.

Nowy nabywcy muszą uiścić opłatę w ciągu 14 dni od zakupu stworzenia. Co więcej, należy również pamiętać o wypełnieniu i złożeniu deklarację podatkową PCC-3, co można zrobić nie tylko w Urzędzie Skarbowym, ale również online za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku powinni liczyć się z karą w wysokości od 1/10 płacy minimalnej do nawet jej 20-krotności.

