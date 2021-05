Podwójna dawka energii… i trendów w najnowszej kampanii bonprix!

Kobieta spełniona to kobieta szczęśliwa, a jeśli szczęśliwa, to promienna naturalnym blaskiem. Dlatego mówi się, że najbardziej stroi nas nasza pasja. Z tym stwierdzeniem najwyraźniej zgadza się bonprix, bo ambasadorki, które pojawiły się w najnowszej odsłonie kampanii marki to kobiety z wieloma zainteresowaniami i niegasnącym entuzjazmem. Są pogodnie uśmiechnięte i mają niesłabnący apetyt na życie, odkrywanie świata i podróże. Spełniają się zawodowo i prywatnie. Wiedzą, że zaangażowanie i pracowitość popłacają, dlatego robią to, co kochają z ogromnym zapałem.