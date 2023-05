Podziękujesz sobie latem. Zainwestuj w koszulę, dla której Richardson już straciła głowę

Monika Richardson, Małgorzata Rozenek-Majdan, Marzena Rogalska, Monika Richardson i Katarzyna Zielińska znalazły jednak koszule, w których nie tylko wygląda się rewelacyjnie, ale do tego czuje wspaniale. To najlepsze połączenie stylu i komfortu. Ta koszula to inwestycja warta każdej złotówki, która nigdy cię nie zawiedzie.