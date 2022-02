Polka wychowuje troje dzieci w Japonii. Mówi, jakie dostaje wsparcie od państwa

Nati mając 21 lat, wyjechała z Polski do Francji w ramach Erasmusa, a potem do Anglii, gdzie ukończyła School of Oriental and African Studies. Studia zainspirowały ją do podróży do Korei i nauki języka koreańskiego. Jednak po 6 miesiącach pobytu w Seulu znalazła pracę, ale w Japonii. Po rocznym kontrakcie miała wrócić z zarobionymi pieniędzmi do Korei. Stało się jednak inaczej, bo dzięki żonie szefa poznała obecnego męża, Japończyka Hiro. Wkrótce się pobrali i zamieszkali razem. Mama trojga dzieci chętnie dzieli się swoją historią na Instagramie. Przestrzega też przed przeprowadzką z Polski na fali miłości do wszystkiego, co japońskie. Nie każdy się tu odnajdzie.