Połóż na parapecie. Tak zapomnisz o wilgoci na oknach

Nadmierna wilgoć, która zbiera się na naszych oknach w okresie jesienno-zimowym, nie jest dobrym sygnałem. Może sprawiać uporczywe kłopoty i doprowadzić do sytuacji, których wolelibyśmy nie przeżywać na własnej skórze. Istnieją na szczęście metody zapobiegawcze - dużo prostsze, niż to by się mogło zdawać.