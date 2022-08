Polskie propozycje zalegalizowania poligamii. "Przyniosłoby to nieobliczalne korzyści" - twierdzono

"Przestarzała terminologia nic już nie oznacza"

Slogany Krzywickiej brzmiały łudząco podobnie do tych, formułowanych przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Tak jak on wzywała chociażby do odrzucenia dotychczasowego słownika. "Przestarzała terminologia miłosna: »odda się«, »wziął ją«, »zdradził« dziś nic już nie oznacza" – podkreślała w 1932 roku.