Posadź w ogrodzie. Ślimaki natychmiast się ulotnią

Ślimaki czują się wyjątkowo komfortowo wśród wysokiej trawy, lecz preferują także miejsca o wysokiej wilgotności. Ich dieta składa się głównie z pędów, łodyg roślin oraz małych owadów, co sprawia, że ogrody stanowią dla nich idealne środowisko i niechętnie je opuszczają.

Co więcej, ich apetyt wydaje się nieograniczony. Gdy tylko ślimaki natrafią na roślinę nadającą się do zjedzenia, trudno jest je od niej odciągnąć. Stanowią one zatem duże zagrożenie nie tylko dla poszczególnych roślin, ale również dla całych upraw. Na szczęście w prosty i humanitarny sposób można się ich pozbyć.