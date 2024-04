Uprawiaj pomidory "do góry nogami". Potem sobie podziękujesz

Zalety uprawiania pomidorów "do góry nogami"

Uprawianie warzyw w ten sposób sprawia, że do plonów nie dostaną się szkodniki, takie jak ślimaki czy pędraki. Oprócz tego, dzięki powieszeniu roślin "do góry nogami", nie ma konieczności stosowania żadnych podpór, a do podtrzymania cięższych pędów wystarczy sznurek. Ułatwione jest również podlewanie, a owoce zwisające ku dołowi mają lepszy dostęp do światła i powietrza.