Powrót do szkoły. Obostrzenia i wytyczne na rok szkolny 2020/2021

W kwestii zasad postępowania w placówkach dydaktycznych minister Dariusz Piontkowski zobowiązał Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz GIS do opracowania szczegółowych wytycznych gwarantujących bezpieczeństwo dzieci w szkołach. To one mają wskazywać, jak będzie wyglądał nadchodzący rok szkolny. Jakie obostrzenia będą szkołach, a jakie wytyczne w przedszkolach i żłobkach? Sprawdzamy.