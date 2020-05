Przedszkola i żłobki otwarte od 6 maja 2020. Co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie?

6 maja żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte. Dyrektorzy i nauczyciele przygotowują się do przyjęcia dzieci do placówki. Co zatem powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie o wyjściu do przedszkola w czasie pandemii koronawirusa?.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Getty Images)