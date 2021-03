Przemoc domowa w czasie pandemii. Do Centrum Praw Kobiet dzwoni ponad dwa razy więcej osób

Tymczasem ofiar, rozpaczliwie szukających wsparcia, przybywa. W 2019 roku na numer telefonu interwencyjnego zadzwoniło ok, 2 tys. osób, a w 2020 roku prawie 4,5 tys. Ta forma pomocy jest teraz najczęściej wybierana, ponieważ nie każda ofiara jest w stanie przyjść do regionalnej siedziby CPK – Lockdowny zdecydowanie ograniczyły im możliwość wymknięcia się na spotkanie z terapeutą czy z prawnikiem – tłumaczy Joanna Gzyra-Iskandar.

Pandemia nasila przemoc

Co istotne, o wsparcie proszą coraz młodsze kobiety. – Już nawet 16-latki dzwonią i mówią o trudnej sytuacji. Młodsze kobiety często przyznają, że doświadczyły przemocy seksualnej, np. w momencie, gdy musiały spotkać się z byłym partnerem, aby odebrać swoje rzeczy – dodaje Agnieszka Wywrot, która jednocześnie zauważa pewną korelację: im bardziej wzrasta świadomość w kwestii definiowania przemocy, tym więcej osób trafia pod skrzydła Centrum Praw Kobiet. - To takie szczęście w nieszczęściu - stwierdza.

Konwencja jest potrzebna

Centrum Praw Kobiet zaapelowało wczoraj do posłów, aby głosowali za odrzuceniem projektu ustawy. – W przeciwnym razie stracimy międzynarodowy gwarant, że prawo polskie będzie ulepszane w kierunku podniesienia standardów pomocy dla osób doświadczających przemocy. Absurdem jest mówienie, że konwencja nie działa, bo w Polsce jest tak dużo przemocy. Wystarczy podstawowa znajomość prawa, by wiedzieć, że konwencja jedynie nakłada na państwa pewne obowiązki, ale to my musimy nasze prawo krajowe dostosować do tych pewnych wymogów – przypomina Joanna Gzyra-Iskandar.