Przestańmy kontrolować, zaufajmy naturze. Naturalne ogrody to przyszłość

Jest ogromna różnica. Anglicy mają inny klimat do uprawy i bogatsze składniki mineralne w glebie, przez to mają dużo większą różnorodność flory. W Polsce mamy kiepską zasobność gleby i długą zimę, przez co sezon do wzrostu roślin jest krótki. Do tego dochodzi czynnik historyczny. W Anglii dawno nie było wojny, która by tak wyniszczyła kraj, jak to miało w miejsce w przypadku naszej ojczyzny. Anglicy mają wszędzie ogrody, jest to kultywowane pokoleniami. Mają to we krwi od dziecka i tym wzrastają, obserwując i biorąc udział w pracach w ogrodzie. Wystarczy spojrzeć, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się programy ogrodnicze emitowane przez BBC w czasie największej oglądalności.