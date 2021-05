Aleksandra Domańska o depresji. "Czułam, że coś się ze mną dzieje"

Aleksandra Domańska o depresji

Teraz aktorka powiedziała o depresji, z którą się zmaga. Jak przyznała na łamach magazynu "Pani", zdecydowała się na terapię, która przyniosła efekty, a zdiagnozowanie depresji bardzo jej pomogło. – Miałam taki krótki lont… Dzisiaj już wiem, że zachowania, jakie mi się zdarzały były wołaniem o pomoc. Ale nie umiałam ich właściwie odczytać. Myślałam, że depresja to stan, w którym nie wstaje się z łóżka. A ja wstawałam, chodziłam do pracy, spotykałam się z przyjaciółmi, a jednocześnie nic nie sprawiało mi radości. Czułam, że coś się ze mną dzieje, ale nie wiedziałam, co - mówi.