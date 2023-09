Przez rok ukrywała chorobę. "Boję się siebie"

Moda na depresję?

Publiczne mówienie o depresji nie należy do prostych zadań. Doda do dziś mierzy się z ostracyzmem. Chociaż wyjście przed szereg i udział w kampanii "Twarze depresji" okazał się pewnego rodzaju aktem odwagi, a nawet terapii, to trudno mówić na głos o "obumieraniu od wewnątrz". Co więcej, kiedy znane twarze zdobywają się na szczere wyznania, w sieci często puentują to "modą na depresję".