"Przez sadło nie działa KTG". Poniżanie kobiet na porodówkach trwa w najlepsze

- Gdy pan na stacji benzynowej czy pani w warzywniaku są wobec nas nieempatyczni i komentują naszą wagę, możemy poczuć się nieprzyjemnie, ale raczej bez problemu z tym sobie poradzimy. W przypadku lekarzy, położnych, pielęgniarek sytuacja jest inna. To są zawody zaufania publicznego, gdzie szacunek i empatia do drugiego człowieka powinny być oczywistością. Tymczasem wielu członków personelu medycznego uzurpuje sobie prawo do decydowania o naszym ciele i życiu, posuwając się do przedmiotowego traktowania – zauważa.