Zapraszamy do idealnego gabinetu ginekologicznego, gdzie idealna pacjentka będzie wzorcowo zbadana

Od rejestracji do diagnozy

Gdy pacjentka się zarejestruje, czy to przez przyjazną aplikację czy przez telefon, przychodzi do placówki. Tutaj, jak wyjaśnia Szuścik ważne jest kilka rzeczy. – Po pierwsze rejestratorka wskazuje gabinet, a nie mówi – pod trójkę proszę – a pacjentka szuka tego pokoju. Ważne jest też, to żeby osoba pracująca w recepcji patrzyła w oczy pacjentce. Sama poczekalnia wypełniona jest albo sztuką albo informacyjnymi plakatami. Ważne żeby nie były to idealne zdjęcia z bazy obrazków! Kolej na pisma, dostępne w poczekalni. – opowiada edukatorka. Szuścik zauważyła, że w poczekalniach przeważają pisma o urodzie, domu, gotowaniu, a przecież pacjentki mają zróżnicowane zainteresowania. – Ważne, żeby pacjentki mogły poczytać o tym, co je interesuje. – mówi artystka. Małym wydatkiem, który bardzo poprawia samopoczucie pacjentek jest muzyka - dzięki temu, to co jest mówione w gabinecie nie jest wysłuchiwane przez wszystkich oczekujących na swoją wizytę. – Ważne, żeby lekarz wyszedł i zaprosił pacjentkę do gabinetu. To nie zajmuje czasu, a pokazuje zaangażowanie i indywidualne podejście, skandalem jest wykrzykiwanie nazwiska przez drzwi…. – opowiada Szuścik.