Ratownicy medyczni powoli mają dość. "Jedziemy na skraju wytrzymałości"

Ratownicy medyczni przed wejściem do pacjenta muszą ubrać się w skafandry ochronne. Ponieważ interwencja może trwać kilka godzin, przed ich założeniem chcą załatwić potrzeby fizjologiczne. Pukają do księdza z lokalnej plebanii, do pana ochroniarza. Nikt nie chce ich wpuścić do środka.

Ratownik medyczny w czasie interwencji (Getty Images)