Pan Pielęgniarka zobaczył posłów z maskami. Nie wytrzymał

Maski do selfie?

Jednak ostatnie tygodnie to niewiele powodów do śmiechu. Mimo to Sierdzan stara się zachować optymizm i poczucie humoru. Aż do momentu, w którym zobaczył zdjęcia z sali posiedzeń sejmu. A na zdjęciach politycy w maskach o najwyższej klasie filtracji, czyli tych, których najbardziej brakuje w polskiej służbie zdrowia.

"Co to, k**a ma być! To kto jest w końcu na tej pierwszej linii frontu, bo nie czaję? Mieliście tam kogoś do intubacji? Na sali plenarnej? Była jakaś reanimacja? Dlaczego tylko nieliczni z państwa posłów oddali do szpitali maski, których tak potrzebujemy (tak przynajmniej zadeklarowali)? Dlaczego nie stosujecie się do własnych zaleceń odnośnie nieużywania masek przez osoby zdrowe? Co to, tylu chorych przychodzi do pracy sejmie?" - pisze poirytowany.