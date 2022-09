Rodzice łapią się za portfele. Powodem składki na "klasowe"

- Najgorsze sytuacje mają miejsce pod koniec roku. Bo zdarza się, że uczniowie słyszą, że nie dostaną świadectwa, jeśli nie uiszczą składki na Radę Rodziców. W takich sytuacjach mamy miejsce z poważnym naruszeniem prawa. Należy zadać sobie pytanie, po co w ogóle są te składki? - pyta Czyżewska. - Prawo nie pozwala, by szkoły płaciły nimi za prąd, za kartki ksero, za tusze do drukarki, za prezenty dla nauczycieli. To ostatnie jest korupcjogenne i warto o tym mówić. Często mówimy, że to jest forma podziękowania za pracę, ale przecież to jest absurd. Jednak najgorsze jest to, że w wielu szkołach jest duży problem, by dowiedzieć się, na co właściwie te pieniądze są wydawane.