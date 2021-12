Roma Gąsiorowska zaczęła głośno mówić o przemocy. "Przez pandemię dzieje się znacznie gorzej"

Roma Gąsiorowska: Film "Rój" zawiera wiele symboli. W czasach, w których żyjemy, można powiedzieć, że przeżywamy kryzys wartości jako ludzkość. Cały ten wszechobecny materializm poprowadził nas daleko na manowce. Żyjemy w świecie, w którym liczy się to, co osiągasz, a rzadko to, kim jesteś. Natomiast na planie zmagałam się z wieloma wyzwaniami. Poczułam respekt przed morzem, ponieważ pluskanie się w wakacje, to nie to samo, co kilkunastoosobowa ekipa filmowa z kamerą i oświetleniem zanurzona w wodzie po ramiona. A przed nimi równie przesiąknięci wodą aktorzy, którzy mają odgrywać silne emocje.