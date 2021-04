Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski brali ślub w dniu katastrofy smoleńskiej. Zalała ich fala hejtu

"Nigdy nie przestaniemy się kochać"

"Zobaczyłem dziewczynę, która ma taki power, że może wszystko. Na nic się nie ogląda, tylko jak sobie coś zaplanuje, realizuje to. Albo jej to wychodzi, albo nie, ale absolutnie nie boi się porażek".

Sakramentalne "tak" w cieniu katastrofy

"Śmieszą mnie reakcje hejterów w necie, którzy piszą, jak mogliśmy zaplanować sobie ślub w taki dzień. Bardzo długo nie wiedzieliśmy, co się stało, bo nie mamy telewizora. O katastrofie dowiedzieliśmy się od naszych gości. Byłam w takim ferworze przygotowań i napięciu, że niewiele zrozumiałam z tego, co do mnie mówią. Dopiero później zaczęło wszystko do nas docierać" - powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem "Pani".