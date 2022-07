Rozdzieliła ich wojna. Ich czułe listy przeszły do historii

"Bezmiłość" Sylwia Winnik

Kurt i Leokadia wiedzą, że polskość to większa sprawa niż śmierć czy miłość. Dlatego nie poddają się represjom. Walczą w podziemiu. A uczucie, które ich łączy, staje się tak silne, że nawet po latach Leokadia będzie wracać myślami do tych szczęśliwych wspólnych dni – choć przez wojnę, którą rozpętali Niemcy, nie trwały one długo. Ślub biorą w styczniu 1939 roku w Katowicach. W związku z prześladowaniami Kurta w Centawie przenoszą się do Bytomia, który znajduje się wówczas na terenie III Rzeszy. Tam mieszka matka Leokadii.