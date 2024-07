Rozeszły się po Polsce. Ich pojawienie się zwiastuje kłopoty

Jednym z nich jest pomrów wielki. To duży ślimak bez skorupy. Jego ciało zdobią charakterystyczne, ciemne plamy. Szkodnik pojawił się w twoim ogrodzie? Musisz pozbyć się go jak najszybciej. W przeciwnym wypadku narazisz rośliny na poważne uszkodzenia. Jak pozbyć się pomrowa wielkiego?

Pomrów wielki to gatunek ślimaka z rodziny pomrowiowatych. Jest jednym z dwóch największych "nagich ślimaków" w Polsce. Rozpoznasz go po charakterystycznych, ciemnych plamach, które licznie pokrywają jego ciało. Prowadzi nocy tryb życia.

Piwna pułapka to kolejny sposób na to, aby pozbyć się szkodnika. Z niewiadomych powodów ślimaki przepadają za zapachem piwa. Wystarczy przelać je do otwartego opakowania, np. po jogurcie, wypełnić go napojem, zakopać w ziemi i pozostawić go w ogrodzie na całą noc. Ślimaki zwabione zapachem utopią się w piwie. Zabieg powtarzaj przez tydzień, a po siedmiu dniach pozbędziesz się ich z ogrodu.