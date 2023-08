Wlej to do kopca. Krety same uciekną

Rozsiane na trawniku kretowiska to zmora niejednego ogrodnika czy ogrodniczki. Niestety działalność tych zwierząt nie ogranicza się jedynie do wizualnych szkód i zniszczonej murawy, ale sięga głębiej. Krety ryjąc swoje podziemne korytarze, często uszkadzają korzenie krzewów i kwiatów, przyczyniając się do ich więdnięcia.