Rozsyp w ogrodzie. Po ślimakach nie będzie śladu

Każdy pasjonat ogrodnictwa wie, jak frustrujące może być odkrycie, że ukochane rośliny padły ofiarą żarłocznych ślimaków. Te niepozorne mięczaki potrafią w krótkim czasie zniszczyć efekty wielu godzin pracy, pozostawiając za sobą jedynie obgryzione liście i łodygi. Ślimaki szczególnie upodobały sobie delikatne siewki, soczyste warzywa i kwiaty ozdobne, co sprawia, że są prawdziwym utrapieniem dla wielu miłośników ogrodów.

Innym sprawdzonym sposobem jest stworzenie fizycznych przeszkód dla ślimaków. Rozsypanie wokół cennych roślin ostrych materiałów, takich jak skorupki jajek, trociny lub żwir, skutecznie zniechęci mięczaki do przemieszczania się. Ślimaki nie lubią również mączki bazaltowej , która w walce z nimi działa bardzo skuteczne.

Mączka bazaltowa to naturalny i ekologiczny sposób na walkę ze ślimakami, który zyskuje coraz większą popularność wśród ogrodników. Ten drobno zmielony proszek powstały ze skał bazaltowych nie tylko odstrasza ślimaki, ale również wzbogaca glebę w cenne minerały.

Aby skutecznie zastosować mączkę bazaltową, należy rozsypać ją wokół roślin, które chcemy chronić, tworząc barierę o szerokości około 5-10 cm . Ważne jest, aby warstwa była równomierna i sucha. Ślimaki nie lubią przemieszczać się po ostrych krawędziach mączki, co skutecznie powstrzymuje je przed dotarciem do roślin.

Mączka bazaltowa zawiera wapń, krzemionkę, żelazo, magnez oraz śladowe ilości fosforu, siarki, manganu, potasu, tytanu, boru oraz sodu. Przy jej stosowaniu warto pamiętać o odpowiednim stroju ochronnym oraz masce i okularach, ponieważ produkt ten bardzo mocno się pyli. Pamiętaj, że mączkę bazaltową należy aplikować ponownie po każdym deszczu lub podlewaniu , gdyż wilgoć zmniejsza jej skuteczność. Dodatkowo regularne stosowanie mączki bazaltowej poprawia strukturę gleby i wzbogaca ją w mikroelementy, co korzystnie wpływa na wzrost i odporność roślin.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!