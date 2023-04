Rozsyp w ogródku. Kleszcze szybko się wyniosą

Poza zasadzeniem wspomnianych wyżej roślin i ziół rozsyp po ogrodzie ziemię okrzemkową, zwaną także diatomitem. To naturalny minerał, który nie oddziałuje na rośliny czy glebę, za to odstrasza kleszcze. Wystarczy rozsypać go po ogrodzie, aby pozbyć się tych szkodliwych pajęczaków.