Te kolory przyciągają kleszcze i komary. Unikaj ich jak ognia

Najprostszym sposobem na to, jak ich do siebie nie przyciągać, jest więc, po prostu, wybierać ubrania w kolorach, których nie lubią. Kleszcze teoretycznie są ślepe, ale naukowcy z New Jersey twierdzą, że przyciągają je jasne kolory ubrań. Do nich nie zalicza się jednak klasyczna biel, bo dzięki niej będą lepiej widoczne na materiale.