Rozsyp w ogródku. Za 2 zł pozbędziesz się mszyc i mrówek

Mszyce i mrówki — dlaczego nazywane są szkodnikami?

Tak naprawdę mrówki to bardzo pożyteczne i pracowite stworzenia. Tworząc tunele, spulchniają glebę jednocześnie dostarczając cennych składników odżywczych, co przekłada się na poprawę jej jakości. Problemem jest jednak inwazja mrówek, kiedy to zaczynają podgryzać korzenie i pąki młodych roślin, często hamując ich wzrost. Mimo to mrówek nie powinno się zabijać. Stanowią one niezwykle ważną rolę w prawidłowej pracy całego ekosystemu.