Rozsyp na podłodze. Mrówki wyniosą się w mig

Rozsyp to na kartkach papieru do pieczenia. W mig pozbędziesz się mrówek

Wiosna to czas, w którym często zostawiamy uchylone drzwi, zwłaszcza te balkonowe. Niestety, otwarte drzwi to dla mrówek zaproszenie do środka. Dom to dla mrówek prawdziwy raj, bowiem mogą one znaleźć z nim mnóstwo łatwo dostępnego pożywienia. Jeśli chcesz pozbyć się mrówek z wnętrza domu, zastosuj ten prosty patent.