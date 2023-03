Posyp, a mrówki same się wyniosą. Genialny patent

Mrówki to niezwykle pracowite, ale też przydatne stworzenia. Gdy spostrzeżemy je w naszym domu lub ogrodzie, nie warto sięgać od razu po drastyczne środki. Jest wiele domowych sposobów, by zmusić je do opuszczenia naszej przestrzeni. Poniżej poznasz aż trzy z nich (w dodatku wiele niezbędnych do tego produktów znajdziesz we własnej kuchni).