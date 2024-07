Skrusz i rozsyp w ogrodzie. Pozbędziesz się ślimaków

Aby pozbyć się ślimaków z ogrodu, wystarczy zajrzeć do swojej lodówki. Okazuje się, że rozwiązanie problemu może być bliżej, niż się spodziewasz. Możliwe nawet, że przypadkowo wyrzuciłaś to, co mogło okazać się wybawieniem, podczas przygotowywania śniadania czy pieczenia ciasta.

Skruszone skorupki można wykorzystać na kilka różnych sposobów, m.in. do przygotowania domowego nawozu do roślin. Jak to zrobić? To banalnie proste. Wystarczy, że skruszysz skorupki i zmieszasz je z ziemią, a następnie obficie ją podlejesz. Po kilku dniach skorupki zaczną uwalniać składniki odżywcze do gleby. Nawóz ze skorupek jajek to źródło wapnia, co czyni go idealnym środkiem do neutralizacji zbyt kwaśnej gleby.