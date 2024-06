Rozpyl w ogrodzie. Ślimaki szybko się wyniosą

Ślimaki to zmora w ogrodzie. Gdy się pojawią, w mgnieniu oka mogą zniszczyć nasze uprawy. Chętnie gustują w takich roślinach, jak sałata czy kapusta, choć nie pogardzą też burakami czy marchewkami.

Jeśli na naszych roślinach zaobserwujemy wygryzione dziury o nieregularnych kształtach, warto zacząć działać szybko. Można je usuwać ręcznie i wynosić za teren naszej działki, albo zdecydować się na oprysk. Zanim jednak sięgniemy po dostępne w sklepach ogrodniczych chemiczne środki, warto zastosować naturalny i zdecydowanie bezpieczniejszy dla naszych roślin oprysk.

Domowy oprysk na ślimaki. Nie cierpią tego zapachu

Aby szybko pozbyć się nieproszonych gości, warto sięgnąć po coś, co zdecydowana większość z nas ma w domu. Chodzi o kawę. Wystarczy zaparzyć kubek tego napoju, a po wystygnięciu przelać go do butelki z atomizerem i spryskać zaatakowane rośliny. Ślimaki szybko zrezygnują z pożywiania się naszymi plonami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Po spryskaniu roślin kawą warto je przez pewien czas obserwować, ponieważ nie wszystkie dobrze to znoszą. Chodzi przede wszystkim o takie rośliny, które nie są kwasolubne. Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące zmiany, lepiej nie stosować kawowego oprysku ponownie.

Nie wyrzucaj fusów z kawy

Warto zachować też pozostałe po parzeniu kawy fusy. One także mogą się przydać w walce ze ślimakami w ogrodzie. Wystarczy obsypać nimi grządkę, a niechciane szkodniki się do niej nie zbliżą, by czarne drobinki nie przykleiły się do ich ciał. Podobnie zadziałają pokruszone skorupki od jajek - będą stanowić naturalną zaporę przed ślimakami. Dodatkowo, zarówno fusy, jak i skorupki jaj korzystnie wpływają na glebę, dzięki temu rośliny będą jeszcze lepiej rosnąć.

Zobacz także : Nawet 500 zł kary. Sąsiad z działki może donieść

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!