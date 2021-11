Rząd chce wprowadzenia "rejestru ciąż"? "Głęboko powątpiewam, aby to narzędzie miało służyć czemuś dobremu"

–Jeśli mówimy o zaawansowanej ciąży, to być może nie przyniesie to żadnych kłopotów. Jednak znowu newralgicznym obszarem jest tutaj patologia wczesnej ciąży. Jak wiemy, między 5. a 10. tygodniem ciąży 40-60 proc. ciąż może ulec poronieniu. Samo wprowadzanie danych będzie dodatkową wielką pracą, ale jeszcze bardziej niepokoi mnie to, co z tymi danymi zostanie zrobione. Skoro do procedowania dopuszczamy inicjatywę obywatelską pani Kai Godek, żeby całkowicie zakazać aborcji, to żadnym zdziwieniem nie byłoby dla mnie to, że za chwilę poddano by weryfikacji sytuację kliniczną pacjentek. Doświadczenia krajów takich, jak Salwador, powinny być dla nas ważną lekcją – dodaje w rozmowie z WP Kobieta.