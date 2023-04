Julia Pastrana – Kobieta Małpa

W XIX-wiecznym Meksyku diabła wyobrażano sobie jako włochatego, brodatego potwora. Dokładnie takiego samego jak Julia Pastrana, która urodziła się w 1834 roku pokryta gęstymi włosami. Matka dziewczynki – ze wstydu lub "zachęcona" do tego przez współplemieńców – uciekła z noworodkiem do lasu. Dwa lata później na ślad kobiety i dziecka ukrywających się w górskiej jaskini natrafili pasterze. Postanowili je uratować, zabierając do cywilizacji…