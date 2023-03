Koo Koo – dziewczyna Ptak

Zresztą pseudonim Koo Koo, podobnie jak Co To Jest czy Koleś Szkielet, był przechodni. Przed Minnie imię Koo Koo nosiła inna gwiazda – Elizabeth Green, znana również jako Kobieta Bocian, występująca dla cyrku Ringling Brothers. Elizabeth również miała swoją rolę w Dziwolągach, chociaż nie tak wydatną jak Minnie. Zresztą często je mylono – nawet kostiumy miały identyczne. Koo Koo The Bird Girl to najwyraźniej nie imię, ale zawód.