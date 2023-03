Zakładano im uzdę wiedźmy. Tak torturowano i upokorzono wiele kobiet

To, że nie znajdujemy wzmianek o uzdach wiedźmy w oficjalnych dokumentach, może świadczyć o tym, że choć je stosowano, to z różnych powodów wolano przymykać na to oczy. Raczej więc udawano, że uzdy w ogóle nie istniały. Były stosowane od XVI nawet do początków XIX wieku. Trudno jest jednoznacznie ustalić pochodzenie tego ustrojstwa. Wiele poszlak wskazuje na XVI-wieczną Szkocję. Wiadomo, że używano ich w Edynburgu od 1567 roku oraz w Glasgow od 1574 roku. Ze Szkocji ten wątpliwy wynalazek zapewne trafił do Anglii. Kilkanaście egzemplarzy znaleziono na terenie hrabstwa Cheshire.