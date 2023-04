Agnieszka Osiecka i Elżbieta Czyżewska. Poróżniła je "Biała bluzka"

W latach 90. to ona pierwsza wyciągnęła rękę do zgody. Korzystając z dłuższego pobytu dawnej koleżanki w Polsce (Czyżewska grała główną rolę w "Szóstym stopniu oddalenia" w Teatrze Dramatycznym; spektakl zrobił klapę i szybko zszedł z afisza), zaprosiła ją do udziału w odcinku telewizyjnego programu "Sentymenty". Załatwiła to elegancko – propozycję złożył reżyser odcinka, Janusz Bogacki, choć aktorka wiedziała, komu to zawdzięcza.